Появилось видение поднятия бойцами ВСУ украинского флага на Курдюмовской дамбе южнее Бахмута. Также ранее публиковалось видео самих штурмовых действий в районе Курдюмовки.

Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец-Донбасс.

Как писала "Страна", 26 июня ВСУ освободили Ровнополь в Донецкой области.

Также "Страна" писала, что ВСУ освободили территорию на подступах к Донецку, оккупированную с 2014 года.

Напомним, украинские военные наступают на нескольких направлениях на юге и востоке. На направлениях Новодаровка – Приютное, Новоданиловка – Работино ВСУ имели успех.

Также командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подтвердил зачистку российского плацдарма на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс.

Тем временем война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.