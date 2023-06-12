Украинские астрологи, тарологи, экстрасенсы и прочие эзотерики начали массово писать в соцсетях о том, что взрыв дамбы Каховской ГЭС "освободил души запорожских казаков-характерников", избавив от воды "сакральную местность Великий Луг", входившую когда-то в Запорожскую Сечь.

Великий Луг был затоплен водами Каховского водохранилища в 1955 – 1957 годах.

Так, Дарина, называющая себя регрессологом, пишет:

"Ранее на тонком плане я видела много казаков, которые хаотично сражались. Когда я спросила их еще тогда, "когда это все закончится", они сказали, что когда их главный скажет.

В инсте шерится инфа, о том, что на месте Каховской ГЭС было затопление Большого Луга, и там же были спрятаны мощи Сирка. Это ж и есть тот главный для духов казаков!

И да! Для них всех незаконченное дело - это независимость Украины. Это то, что не дает им упокоиться! И, несмотря на отсутствие физического тела, на тонком плане они существуют и могут влиять на ход войны через ДУХ настоящих воинов, могут им давать нужную силу!"

О "встрече" с духами казаков во сне рассказывает еще одна популярная эзотерическая блогерша. Сирко она называет непобедимым супер-человеком - "такие есть и сейчас, но их зовут масонами".

"Его похоронили на Каховской ГЭС. Его мистическая сила именно там и она вышла наружу и это огромный знак для Украины. Этот подрыв не просто так произошел на тонком плане. Пространство освободило само. Это большой знак для Украины, нам удастся победить и еще быстрее, чем мы думаем", - пишет девушка.

Напомним, что рано утром 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, после чего воды Днепра хлынули вниз по течению. Каховское водохранилище, откуда вода поступала в том числе для охлаждения ЗАЭС, резко обмелело. А 46 населенных пунктов затопило. Под водой оказались более трех тысяч домов. Более двух тысяч человек были эвакуированы, в том числе из Херсона.

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