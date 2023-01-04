В попытках понять как будут развиваться события в мире, ведущие американские СМИ уже обращаются к астрологам. Американский астролог Чани Николас поведала, что в 2023-м году мир ждут большие перемены, так как последний раз Плутон был в зоне Водолея во времена Великой французской революции 1789 года.

Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

"Мы входим в новый период времени. Это время больших перемен. Одна из вещей, которые происходят, заключается в том, что Плутон находится в Козероге с 2008 года. Плутон - планета трансформации и перемен. Козерог - это знак, который имеет дело со структурами нашей жизни и материального царства", - говорит она.

По ее словам, в 2008 году, когда Плутон вошел в Козерог, мир пережил один из крупнейших финансовых кризисов нашего времени.

"Сейчас Плутон впервые с 2008 года переходит в новый знак. Он проведет три месяца в Водолее, посвященном людям, группам и коллективу. Так что это о том, как мы общаемся друг с другом. В последний раз Плутон был в Водолее во время Французской революции. Мы находимся в своего рода вводном моменте понимания того, насколько важна наша коллективная сила", - говорит она.

На вопрос о том, означает ли данный факт, что год будет хорошим, астролог ответила неопределённо.

"Я уклончив! 2020 год был настолько плохим, что все по сравнению с ним звучит как "Ну, у нас все будет хорошо", - сказала она.

Ранее мы писали, что восемь из десяти американцев в этом году ждут экономических трудностей и политического конфликта в США. Также американцы ждут от 2023 года усиления Китая и ослабления США и России.

Также мы сообщали, что рост мировых цен на продовольствие из-за войны в Украине может вызвать бунты в бедных странах.