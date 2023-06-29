В Авдеевке ВСУ удерживают высоты, имея преимущественные позиции, что затрудняет приближение противнику к украинским позициям.

Об этом сообщает Нацгвардия Украины в своей официальной группе в Facebook.

Несмотря на попытки противника продвигаться в сторону города, вражеская техника не приближается ближе, чем на 6 километров. В настоящее время оккупанты предпринимают лишь пехотные наступления, которые успешно обнаруживают и уничтожают разведывательные подразделения украинских вооруженных сил.

"До полномасштабного вторжения здесь базировались наши войска, это была ближайшая точка в Донецк. А сегодня – это один из самых тяжелых отрезков фронтов, потому что враг на этом направлении окапывался и готовился 9 лет. Поэтому сейчас мы понимаем, что держать линию и выбивать здесь врага надо не силой, а хитростью и изобретательностью", - сообщили в Силах обороны.

Нацгвардия также напомнила, что, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских войск, в городе до сих пор проживает более 3000 жителей.

Авдеевка расположена в 20 километрах от Донецка.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.