МВД опубликовало кадры первых минут после ракетного удара по Краматорску, снятые на нагрудные камеры патрульных полицейских.

На кадрах видно, что возле пиццерии, куда пришелся удар, припарковано много машин, а на месте прилета находятся много людей в военной форме и гражданских лиц.

По последним данным, в результате ракетного удара погибли 12 человек.

Минобороны РФ заявляет о потерях в несколько раз больше: два украинских генерала, до 50 офицеров и до 20 иностранных добровольцев и военных советников.

СБУ уже сообщило о задержании корректировщика ракетного удара по Краматорску. Им оказался житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

Всего с начала войны 200 граждан получили подозрение о корректировке огня россиян. Их подозревают в распространении информации о работе ПВО и других сил обороны.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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