МВД показало кадры первых минут после ракетного удара по Краматорску. Видео с нагрудной камеры полицейских
МВД опубликовало кадры первых минут после ракетного удара по Краматорску, снятые на нагрудные камеры патрульных полицейских.
На кадрах видно, что возле пиццерии, куда пришелся удар, припарковано много машин, а на месте прилета находятся много людей в военной форме и гражданских лиц.
По последним данным, в результате ракетного удара погибли 12 человек.
Минобороны РФ заявляет о потерях в несколько раз больше: два украинских генерала, до 50 офицеров и до 20 иностранных добровольцев и военных советников.
СБУ уже сообщило о задержании корректировщика ракетного удара по Краматорску. Им оказался житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.
Всего с начала войны 200 граждан получили подозрение о корректировке огня россиян. Их подозревают в распространении информации о работе ПВО и других сил обороны.
Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.