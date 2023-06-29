Утром 29 июня спасатели достали из-под завалов в Краматорске тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает ГСЧС.

В общей сложности в результате удара РФ по пиццерии погибли 12 человек (в том числе три ребенка), пострадали 60 (в том числе ребенок) и спасены 11 человек, из них 7 — подразделением ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, что РФ нанесла ракетный удар по Краматорску вечером 27 июня. Среди погибших две 14-летние сестры. Среди пострадавших есть иностранцы, например, писатель и политик из Колумбии.

В СБУ на следующий день сообщили, что по горячим следам задержали подозреваемого в корректировке удара по Краматорску.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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