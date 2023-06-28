Вчера россияне нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. Одно из попаданий было по заведению общепита в центре города. Второе попадание – в село Беленькое.

На утро известно о 8 погибших и 60 раненых. Среди погибших - трое несовершеннолетних девушек, одна 17 лет и две сестры 14 лет.

Место ракетного удара в Краматорске, снятое с дрона. На кадрах - кафе "RiaPizza".

Разбор завалов разрушенного здания и поиск людей продолжается.

В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери.

Напомним, вчера российские оккупанты выпустили ракету Х-22 в направлении Кременчуга. Этот обстрел произошел в годовщину удара по ТЦ "Амстор", в результате которого погибли 19 человек.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

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