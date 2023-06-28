Ночью 28 июня два ударных дрона попали в складское помещение в районе Черкасс. Еще два были уничтожены.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Спасатели оперативно ликвидировали незначительный пожар. К счастью, без пострадавших", - написал Табурец.

Ранее Воздушные силы сообщили о сбитии шести российских беспилотников этой ночью.

Также сегодня ночью россияне обстреляли Днепропетровскую область, повреждено аграрное предприятие. Также над областью сбили два "Шахеда".

Напомним, вчера вечером россияне ударили по Краматорску двумя ракетами, попали в частный сектор и пиццерию. Стало известно уже о восьми погибших, среди них трое детей (два - 2008 и 2011 года рождения). Разбор завалов разрушенного здания и поиск людей, предположительно находящихся под завалами, продолжается.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

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