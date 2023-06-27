В сети появилось видео из поселка Антоновка, который находится на правом берегу Днепра около Антоновского моста в Херсонской области.

Соответствующий ролик публикую местные паблики.

На видео можно заметить значительные разрушения в результате затопления и обстрелов поселка.

Напомним, эксперты заявили, что после подрыва Каховской ГЭС негативные последствия для флоры и фауны будут ощущаться еще много лет. Уже наблюдается массовый мор рыбы, а из-за опреснения воды может погибнуть фауна в Черном море. На затопленной территории после подрыва Каховской дамбы одномоментно образовалось количество отходов, сравнимое с количеством отходов в Украине за 2 года. Из-за загрязнения воды, затопления одних территорий и обмеления других под угрозой оказались десятки видов рыб и сотни видов птиц и растений.

По состоянию на утро 27 июня Днепр в Херсоне вошел в природное русло после затопления, колебания уровня воды соответствуют естественным колебаниям этого времени года.

Тем временем война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

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Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные события минувших суток.