В Корабельном микрорайоне Херсона вернули газоснабжение в первую многоэтажку. К концу дня к газораспределительной сети специалисты подсоединят еще три дома.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.

Ранее власти области сообщали о планах возвращать коммуникации в дома, которые были затоплены.

По словам главы Херсонской ОГА, несмотря на то, что уровень воды снизился настолько, что позволяет проводить необходимые работы, последствия подтопления дают о себе знать. Накануне подключения специалисты газовой службы приводили в порядок оборудование, тестировали домовые сети.

Напомним, что 6 июня, произошло одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории - российский подрыв Каховской ГЭС. Это повлекло затопление десятков населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Только сегодня Днепр в Херсоне вошел в природное русло после затопления.

Накануне вода полностью отступила с набережной Херсона после взрыва дамбы Каховской ГЭС.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

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