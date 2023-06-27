В сети появилось видео, как выглядит Каховская ГЭС. после того, как ушла вода и водохранилище сильно обмелело.

На кадрах видно, что вода отступила. Это позволяет оценить масштаб разрушения плотины Каховской ГЭС.

Напомним, река Днепр в Херсоне полностью вернулась в пределы русла. По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, за 25 июня уровень воды на отметке "Херсон" за сутки снизился на 4 см, суммарный спад со времени подрыва Каховской ГЭС составил 5,35 метра.

Ранее вода отступила из района Корабел в Херсоне, наиболее пострадавшего в ходе Каховской катастрофы, там жители Херсона жалуются на местную власть, которая не объяснила, что делать гражданам, понёсшим убытки.

Как писала "Страна", 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, в тот же день Херсонской области объявили эвакуацию.

По данным британской разведки, после подрыва Каховской дамбы вода скоро перестанет поступать в Крым.

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