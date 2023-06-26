Вода, хлынувшая на улицы многих населённых пунктов в пойме Днепра ниже Новой Каховки, полностью покинула Херсон. Стало известно в каком состоянии находится Херсонская набережная после ухода воды.

Видео об этом было опубликовано местным жителем в сети.

Можно заметить как сильно пострадало дорожное покрытие набережной и фонари уличного освещения. Грунт под асфальтом местами сильно просел, фонарные столбы сильно наклонились, на них, как и на перилах ограждения набережной, скопилось много засохших водорослей и речного ила. На тротуаре много ветвей деревьев и фрагментов городских построек. Выходящие на набережную здания имеют следы воздействия воды и сильно повреждены.

"Вот в таком состоянии сейчас набережная. Тут вообще всё просело и поразмыло. Как это ещё корабль не утонул?" - говорит местный житель, показывая пришвартованное неподалёку речное судно.

Напомним, река Днепр в Херсоне полностью вернулась в пределы русла. По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, за 25 июня уровень воды на отметке "Херсон" за сутки снизился на 4 см, суммарный спад со времени подрыва Каховской ГЭС составил 5,35 метра.

Ранее вода отступила из района Корабел, наиболее пострадавшего в ходе Каховской катастрофы, там жители Херсона жалуются на местную власть, которая не объяснила, что делать гражданам, понёсшим убытки.