Жители Херсона жалуются на бездействие местной власти, которая не говорит, как зафиксировать последствия затопления их домов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Никто ничего не объясняет, нет понятного алгоритма, что делать, куда идти, кому писать заявление, как зафиксировать то, что случилось с моим домом. Соседи говорят, что нужно обратиться с оригиналами документов на жилье в областную военную администрацию, чтобы они направили полицейских, которые проведут осмотр дома и составят акт повреждений", — рассказывает Сергей.

Мужчина живёт в частном доме района Корабел более 35 лет. После разрушения дамбы Каховской ГЭС, его дом был полностью под водой, там обвалился потолок и несколько стен.

"Такое состояние дома, как у меня, практически у всех моих соседей. Большинство домов здесь сделаны из глины. Когда глина намокла, она начала разваливаться, что повлекло за собой разрушение домов", — рассказывает Сергей.

В доме мужчины опасно находиться даже сейчас. Из-за того что строение было полностью под водой, все деревянные элементы промокли и продолжают разваливаться даже сейчас. Но при этом Сергей уверен, что его дом можно ещё привести в порядок.

А вот его соседка Елена, говорит, что её дом восстановлению не подлежит.

"Когда нам сказали, что нужно эвакуироваться, я не отнеслась к этому серьезно, мы с мужем подумали, что воды будет по косточки, но, когда к обеду вода уже достигла наших окон, мы поняли, что нужно уезжать", — рассказывает Елена.

По словам женщины, сейчас она живёт у своих знакомых, но это временный вариант, и что ей делать дальше она не знает.

"Нет никакой информации, что делать, ходим с документами со стороны в сторону, слушаем, что говорят люди, но пока нет никакой конкретной информации", — говорит Елена.

Напомним, район Корабел города Херсон пострадал от наводнения больше всего. На данным момент там идут меры по ликвидации последствий затопления.

Ранее были объявленно, что пострадавшие от затопления смогут получить 5 тысяч гривен государственной помощи.