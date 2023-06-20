Район Корабел пострадал больше всего. В Херсоне продолжают бороться с последствиями наводнения. Фото и видео
В Херсоне продолжается борьба с последствиями наводнения.
Как сообщает корреспондент "Страны", район Корабел пострадал больше всего. Вода практически ушла, в некоторых местах остались ещё небольшие скопления, но их уровень не достигает более 30-40 сантиметров.
Воду откачивают с помощью гидравлических помп. Местных жителей очень мало, люди не спешат возвращаться. Больше всего пострадал частный сектор, почти все дома, которые были затоплены, разрушились.
В основном люди возвращаются в многоэтажные дома, что пострадали меньше всего. В многоквартирных домах были затоплены только первые этажи, жильё на верхних этажах никак не пострадало.
В районах, которые были затоплены, стоит неприятный запах гнили. Очень много ила.
Ранее мы сообщали, что по информации от мера Новой Каховки, на территории города после отступления воды стоит запах гнили, а в близлежащей Корсунке много уничтоженного жилья.
Напомним, ситуация усугубилась тем, что после отхода воды в Новой Каховке начала разлагаться мёртвая рыба.
По текущему состоянию, две трети Криворожской агломерации остались без воды после подрыва каховской дамбы.