В Херсоне продолжается борьба с последствиями наводнения.

Как сообщает корреспондент "Страны", район Корабел пострадал больше всего. Вода практически ушла, в некоторых местах остались ещё небольшие скопления, но их уровень не достигает более 30-40 сантиметров.

Воду откачивают с помощью гидравлических помп. Местных жителей очень мало, люди не спешат возвращаться. Больше всего пострадал частный сектор, почти все дома, которые были затоплены, разрушились.

В основном люди возвращаются в многоэтажные дома, что пострадали меньше всего. В многоквартирных домах были затоплены только первые этажи, жильё на верхних этажах никак не пострадало.

В районах, которые были затоплены, стоит неприятный запах гнили. Очень много ила.

Ранее мы сообщали, что по информации от мера Новой Каховки, на территории города после отступления воды стоит запах гнили, а в близлежащей Корсунке много уничтоженного жилья.

Напомним, ситуация усугубилась тем, что после отхода воды в Новой Каховке начала разлагаться мёртвая рыба.

По текущему состоянию, две трети Криворожской агломерации остались без воды после подрыва каховской дамбы.