С августа 2023 года в Украине должен заработать Международный реестр ущерба, нанесенного вооруженной агрессией РФ против Украины.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

"Планируем, чтобы полный Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, заработал с августа этого года. К этому времени мы согласуем все шаги по созданию органов управления и финансирования этой организации. Важно, что мы уже перешли от политических деклараций к юридически обязывающим документам. Собственно, договор, подписанный в Рейкьявике, – это документ, возлагающий определенные обязанности на страны-подписанты", - сказала Мудрая, имея в виду подписание 17 мая договора в Рейкьявике, согласно которому любые страны, поддержавшие резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях для Украины, могут присоединиться к реестру в течение неопределенного времени.

Сейчас идет работа над созданием органов управления договора. Это будет международная организация со следующими органами:

секретариат, который будет заниматься сбором информации о доказательствах нанесенного ущерба;

правление, задача которого - верифицировать собранные доказательства и включать заявки в реестр;

конференция участников сторон, включающая всех участников договора, которая будет назначать исполнительного директора и принимать правила и процедуры работы Реестра ущерба.

По словам чиновницы, реестр будет включать заявки всех пострадавших в результате агрессии РФ и доказательную базу по этим заявкам. А уже следующим шагом должно стать создание компенсационной комиссии, в компетенцию которой входит рассмотрение таких заявок и назначение суммы возмещения убытков.

Как мы писали, в ноябре Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия может быть привлечена к ответственности за войну в Украине. В резолюции идет речь о создании Международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине.

А в начале мая Владимир Зеленский заявил, что нанесенный вторжением РФ ущерб Украине составляет 400 миллиардов долларов.