По состоянию на 25 июня река Днепр в Херсоне вернулась в пределы русла.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в своем Telegram-канале.

Судя по данным ведомства, уровень воды на отметке "Херсон" за сутки снизился на 4 см, суммарный спад со времени подрыва Каховской ГЭС составил 5,35 метра.

Продолжается обмеление акватории в нацпарке "Великий Луг". Под угрозой осушения остается водно-болотное угодье "Семь маяков". Архипелаг "Большие и Малые Кучугуры" полностью осушен.

В национальном парке "Каменская Сечь" уровень воды снизился ориентировочно более чем на 13 метров.

Ранее в Гослесагентстве сообщали, что в Херсонской области из-за подрыва Каховской дамбы могут быть затоплены почти 55 тысяч гектаров лесов. Из них 47 тысяч расположены на оккупированном левобережье, которое засажено сосновыми лесами. Под особой угрозой находятся деревья в возрасте до 10 лет.

Также мы писали, что Днепр в районе Запорожской АЭС сильно обмелел по сравнению с тем, что было до подрыва Каховской ГЭС. Но резервуары для охлаждения реакторов по-прежнему заполнены.