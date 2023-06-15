В Запорожье после обмеления Днепра из-за разрушения Каховской дамбы открылись остатки старого моста с правого берега на остров Хортица. По ним можно дойти до середины Днепра.

Соответствующие видео публикуют местные жители в соцсетях.

Обмелевшее дно реки, на котором до постройки дамбы были поселения, активно изучают кладоискатели с металлоискателями и находят там монеты, кресты, иконы, кольца и прочие артефакты.

Также там находили черепа времен Второй мировой. Некоторые - до сих пор в военных касках.

Ранее "Страна" публиковала видео, как обмелело Каховское водохранилище возле главной станции Северо-Крымского канала.

Кроме того, мы писали, что на берегах вблизи Каховского водохранилища обнажились горы мусора, которые раньше скрывались под водой. Волонтеры собирают команды неравнодушных людей, которые пытаются очистить побережье.

На днях эксперты прекратили замеры уровня воды в Каховском водохранилище, поскольку он опустился ниже уровня датчиков. Сообщалось, что из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями.