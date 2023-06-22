Каховское водохранилище настолько обмелело, что вода из него не попадает в четыре сети оросительных каналов.

Такой вывод делают журналисты ВВС на основе анализа спутниковых снимков.

Как следствие, по данным ООН, от перебоев в снабжении питьевой водой могут пострадать более 700 тысяч человек, в основном на захваченных Россией территориях.

Каналы – это источники питьевой воды для большей части юго-востока и юга Украины. Они также служат для орошения значительных сельскохозяйственных угодий.

Журналисты Би-би-си следили за водоснабжением этих каналов с помощью спутниковых фотографий. К 15 июня вода перестала поступать во все четыре – и уровень воды в водохранилище продолжает падать. В некоторых местах уже можно видеть естественное русло Днепра, как оно выглядело до строительства плотины в 1956 году.

В каналах все еще остается вода. Пока неясно, как долго она в них задержится и когда каналы окончательно высохнут.

Хотя некоторым культурам для роста достаточно дождей, пересохшая система каналов усугубит последствия в случае засухи. Они могут начать заполняться илом, и чем дольше они будут находиться в таком состоянии, тем хуже они будут работать, говорят эксперты ВВС.

Ранее мы публиковали спутниковые снимки, показывающие масштаб обмеления Каховского водохранилища у Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что две трети Криворожской агломерации остались без воды из-за подрыва Каховской дамбы.