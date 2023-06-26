В Херсоне 27 и 28 июня из-за обстрелов коммунального предприятия троллейбусы не выйдут на маршруты.

Об этом сообщил глава ОВА Херсона Роман Мрочко в своём Фейсбуке.

По его словам, в результате обстрела погибли трое сотрудников коммунального электротранспортного предприятия, ещё трое были ранены. Так же были повреждены троллейбусы.

Мрочко сообщает, что потребуется время для поиска новых работников и ремонт транспортных единиц. Движение троллейбусов обещают восстановить к четвергу 29 июня. Проезд по-прежнему будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что войска РФ ударили по гражданской инфраструктуре Херсона в апреле. Пострадали два коммунальных предприятия. В результате обстрела пострадали два коммунальных предприятия.

Перед этим в январе троллейбусный парк уже попадал под российский обстрел, весь транспорт остался без стекол. Всего на предприятии были 20 троллейбусов, во всех взрывной волной выбило окна. Уцелел троллейбус, который находился в укрытии.

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