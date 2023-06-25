Сегодня утром российская армия обстреляла Херсон, в результате под завалами дома погиб мужчина.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным следствия, 25 июня около 03:20 утра вооруженные силы России обстреляли жилые кварталы города Херсона. В результате попадания снаряда в пятиэтажный жилой дом под завалами погиб мужчина.

По предварительным данным, российские войска атаковали областной центр артиллерией. Повреждены частные и многоквартирные дома.

Война в Украине идет 487-й день. Мы следим за новостями 25 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

Пока мятеж еще продолжался, в Минобороны сообщили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, закончился ли мятеж Пригожина и что означают эти договоренности.