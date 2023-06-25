Ночью россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате ранен 47-летний мужчина. Кроме того, повреждены 3 частных дома и газопровод.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

"Еще одна ночь войны… Еще одна ночь, которая не обошлась без пострадавших. В Никополе в результате вражеского обстрела ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма. Множественные осколочные раны. В городе повреждены 3 частных дома и газопровод", - написал он.

По словам Лысака, из тяжелой артиллерии враг ударил по Марганецкой общине. Там последствия уточняются.

Помимо этого, 20 боеприпасов российская армия выпустила по Синельниковскому району. О раненых и погибших не сообщается, однако повреждена линия электропередач. Некоторые населенные пункты обесточены.

Напомним, вчера Россия также массированно обстреливала Днепр и область. Повреждены частные дома, автомобили и газопровод, есть пострадавшие. Несколько раз Россия обстреляла Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под ударом – Марганецкая община и Никополь.

Также вчера ночью в Киеве в результате массированной ракетной атаки РФ в Соломенском районе столицы обломки ракеты попали в 24-этажное здание. Есть погибшие.