Последствия ночного обстрела Никополя. Фото: T.me/dnipropetrovskaODA

Ночью россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате ранен 47-летний мужчина. Кроме того, повреждены 3 частных дома и газопровод.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале. 

"Еще одна ночь войны… Еще одна ночь, которая не обошлась без пострадавших. В Никополе в результате вражеского обстрела ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма. Множественные осколочные раны. В городе повреждены 3 частных дома и газопровод", - написал он.

По словам Лысака, из тяжелой артиллерии враг ударил по Марганецкой общине. Там последствия уточняются.

Помимо этого, 20 боеприпасов российская армия выпустила по Синельниковскому району. О раненых и погибших не сообщается, однако повреждена линия электропередач. Некоторые населенные пункты обесточены.

Российская армия обстреляла Никополь

Последствия обстрела Никополя

Последствия обстрела Никополя

Последствия обстрела Никополя

Напомним, вчера Россия также массированно обстреливала Днепр и область. Повреждены частные дома, автомобили и газопровод, есть пострадавшие. Несколько раз Россия обстреляла Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под ударом – Марганецкая община и Никополь.

Также вчера ночью в Киеве в результате массированной ракетной атаки РФ в Соломенском районе столицы обломки ракеты попали в 24-этажное здание. Есть погибшие.

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