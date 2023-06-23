Запорожская область с утра 23 июня подвергается массированным обстрелам, есть раненные и один погибший.

Об этом сообщает ОВА Запорожской области.

Удары были нанесены:

по Малой Токмачке, где в центральном районе погиб 35-летний местный житель;

по Воздвижевке, где разрушены три дома, ранен 40-летний мужчина;

по Орехову, который с самолётов обстреляли управляемыми авиабомбами;

по Преображенке, где войска РФ применили кассетные снаряды, вследствие чего повреждены частные дома и многоэтажки.

Также власти региона сообщают что трое пенсионеров были ранены в Приморске, уходя с транспортной остановки в сторону дачных участков. Приморск находится глубоко в тылу российских войск, под Бердянском.

Ранее "Страна" публиковала видео последствий российского обстрела Херсона, где есть пострадавшие.

Мы также сообщали, что за ночь и утро россияне 17 раз обстреляли приграничные районы Сумской области.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.