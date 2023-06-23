В Хмельницком эвакуировали людей после того, как на дороге возле частного дома нашли обломки сбитой ночью ракеты.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

Остатки одной из ракет, сбитой ночью ПВО, упали у частного дома на одной из улиц областного центра.

В целях безопасности произошла временная эвакуация жителей частных домов вокруг места падения обломков. На месте работают взрывотехнические службы.

Проводятся работы по ликвидации остатков обломков.

Напомним, что сегодня ночью РФ ударила ракетами по аэродрому в Хмельницкой области.

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Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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