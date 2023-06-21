Ночью 21 июня россияне атаковали Украину дронами иранского производства "Shahed". Все шесть дронов-камикадзе уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Удар наносили по северному направлению, все БПЛА уничтожены силами и средствами Воздушных Сил Хмельницкой области.

Кроме того, за минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины приземлили 4 вражеских разведывательных беспилотника разных типов.

Напомним, вчера в Воздушных сил ВСУ рассказали, что вчера во время атаки РФ "Шахеды" долетели до Львова из-за нехватки средств ПВО.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.