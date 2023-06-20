Во время сегодняшней ночной атаки РФ "Шахеды" долетели до Львова из-за нехватки средств ПВО.

Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее необходимо, защищая крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта. Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, для того чтобы покрыть такое государство как Украина колпаком, как это сделало государство Израиль", – заявил Игнат.

Он говорит, что одним только мобильным огневым группам со стрелковым оружием сложно ночью сбивать "Шахеды", которые к тому же летят по руслам рек, используя разные маршруты. Советская авиация также не может эффективно сбивать дроны.

Как сообщалось ВСУ, ночью было уничтожено 32 из 35 ударных дронов. Зафиксировано три прилета было по критически важному объекту во Львове.

Кроме того, в Киевской области повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов после ночной атаки дронами. Также загорелась трава. Обошлось без жертв и пострадавших.

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