Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что в Украине уже развернута франко-итальянская система противоракетной обороны SAMP/T, о чем ранее сообщали СМИ.

Его слова цитирует издание Rai News.

"Я рад, что могу объявить вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T теперь развернут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизни людей", – сказал Макрон.

Издание приводит комментарий военных, что данная система ПВО имеет дальность действия около 100 км и позволяет сбивать баллистические ракеты малой дальности, истребители, вертолеты, беспилотники и залпы крылатых ракет.

Напомним, обучение и тренировки военных проходили в казармах Санта-Барбары в Сабаудии (центральная Италия, провинция Лацио), где располагается штаб зенитно-артиллерийского командования Сухопутных войск страны.

Ранее мы писали, что системы "земля-воздух" среднего радиуса действия SAMP-T способны сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты малой дальности.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.