В Киеве в результате массированной ракетной атаки РФ в Соломенском районе столицы 24 июня в 3:18 утра обломки ракеты попали в 24-этажное здание. По предварительным данным, осколки также попали в автомобильную стоянку.

"Двое погибших в результате попадания обломков ракеты в многоэтажное здание в Соломенском районе. Двое пострадавших госпитализированы, 9 человек получили помощь медиков на месте", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Поисково-спасательные работы в доме продолжаются. Из дома спасли 22 человека.

Крупный план дома в Соломенском районе Киева, куда сегодня ночью попали обломки ракеты.

В сети публикуют фото и видео пострадавшего дома.

Как писала "Страна", накануне Запорожская область с утра подвергается массированным обстрелам, есть раненые и погибший.

Также обстрелам подверглись Геническ и Скадовск. В РФ заявляют о подготовке форсирования Днепра ВСУ.

Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие. В России очередное обострение между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ. Пригожин начал военный мятеж.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.