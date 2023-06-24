Сегодня ночью Россия массированно обстреливала Днепр и область. Повреждены частные дома, автомобили и газопровод, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По предварительным данным, 9 крылатых ракет и 3 беспилотника сбили.

"Сейчас известно о 8 пострадавших, среди них двое - дети. Ребята 9 и 16 лет. Четверо человек госпитализированы. Произошел пожар, который спасатели уже потушили. Полностью уничтожены 4 частных дома. Еще 25 – повреждены. Избиты 5 хозяйственных построек. Изуродованы почти два десятка авто и газопровод", - написал Лысак.

Также есть повреждения инфраструктурного объекта.

Несколько раз Россия обстреляла Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под ударом – Марганецкая община и Никополь.

Напомним, ночью в Киеве в результате массированной ракетной атаки РФ в Соломенском районе столицы обломки ракеты попали в 24-этажное здание. Есть погибшие.

Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие. В России очередное обострение между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ. Пригожин начал военный мятеж.