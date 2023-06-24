Ночью 24 июня российские войска нанесли удар ракетами С-300 по Харькову. Одна из ракет упала в промышленной зоне Холодногорского района, повредив 10 легковых автомобилей. Вторая ракета попала в землю в Слободском районе, повредив газовую трубу.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм.

Также оккупанты обстреляли прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов области. В селе Ольховатка Купянского района пострадало здание магазина. В городе Волчанск повреждены здания мясокомбината, произошел пожар. В результате минометного обстрела пгт Вильча Чугуевского района пострадало частное домовладение. В селе Чернещина Изюмского района повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки.

Напомним, российские войска также обстреляли Днепр и область, есть пострадавшие, среди них дети.

Кроме того, в Киеве во время атаки РФ 24 июня обломки ракеты попали в многоэтажку, известно о двух погибших.

Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.