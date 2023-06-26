Российские военные телеграм-каналы публикуют видео, подтверждающее, что украинские военные форсировали Днепр в районе Антоновского моста (Херсон) и высадились на левом берегу Херсонской области.

Судя по этим кадрами, ВСУ используют мост как укрытие для своих вылазок, поскольку его не может разрушить артиллерия.

На видео легкомоторные лодки быстро заплывают за опоры моста, а затем пехота перебежками двигается в сторону суши.

После этого виден первый прилет - вдалеке от места высадки десанта.

Российские паблики пишут, что такие вылазки ВСУ происходят регулярно в последние дни на этом участке, особенно по ночам.

Они утверждают, что под мостом украинские военные уже даже обустроили укрытия, а работу FPV дронов-камикадзе подавляют станциями РЭБ.

Ранее назначенные РФ "власти Херсонской области" подтверждали такие вылазки ВСУ, но утверждали, что все они были отражены.

Украина официально активности на левом берегу Днепра не подтверждала и не комментировала.

Напомним, Антоновский мост был подорван в конце осени войсками РФ после отхода на левый берег Днепра.

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