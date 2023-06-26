Российские войска атакуют на Донбассе и под Купянском. Зафиксировано более 35 боестолкновений.

Об этом сообщается в понедельник, 26 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. На Шахтерском направлении ВСУ освободили село Ровнополь Донецкой области.

2. Произошло более 35 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в направлении Стельмаховки;

Лиманском – в районах Белогоровки Луганской области, Спорного и Раздольевки Донецкой области;

Бахмутском – в направлении Богдановки;

Авдеевском – в направлении Первомайского;

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла два ракетных удара, 36 авиаударов, совершила 17 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла шесть ударов. ПВО уничтожила две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Напомним, сегодня россияне обстреляли Дружковку ракетами, а Авдеевку "Градами".

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