В ночь на 26 июня россияне запустили по Украине три крылатых ракеты "Калибр" с подлодки в Черном море и восемь "Шахедов" с побережья Азовского моря.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что две ракеты и семь дронов были сбиты. Куда были прилеты еще одной ракеты и беспилотника - не сообщается.

"Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные). Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр", - говорится в сводке.

Напомним, сегодня ночью РФ атаковала Одесскую область "Калибрами" и дронами-камикадзе.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

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