Ночью РФ атаковала Одесскую область "Калибрами" и дронами-камикадзе.

Об этом сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, два "Калибра" были сбиты на подлете в прибрежную зону.

Также сбивались беспилотники. Из-за взрывной волны во время работы ПВО повредило окна в двух многоквартирных домах.

Остальные детали атаки уточняются.

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