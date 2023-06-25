ВСУ удалось улучшить тактическое положение, для остановки продвижения украинских военных россияне применяют танки, РСЗО и ствольную артиллерию. В частности, они произвели более 420 обстрелов украинских позиций в районе Марьинки, а также применили химический боеприпас.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

По его словам, в прошедшие сутки Россия сосредоточила свои силы на штурмах Авдеевского и Марьинского направлений. Однако украинские военнослужащие отразили наступления.

"Зафиксирован факт сброса на одну из позиций ВСУ запрещенного аэрозольного химического боеприпаса удушающего действия. Ветер был в сторону противника", - отметил Шершень.

Напомним, в Минобороны сообщили, что восточная группировка ВСУ сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно.

Ранее мы писали, что ВСУ освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года.

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