В Донецке сообщили об обстреле, в результате которого погибли два человека. Ранены пять человек, среди них женщина и юноша.

Местные "власти" заявляют, что под удар попал Киевский район города. По их информации, раненых было шестеро, однако одна женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Тем временем в сети появилось видео дыма после взрыва в Донецке, которое публикуют местные Telegram-каналы.

Паблики пишут, что удар был возле бизнес-центра "Акула".

Кроме того, Telegram-каналы сообщают и о взрыве в Луганске. Громкий звук был слышен в разных частях города. По информации местных СМИ, в Луганске зафиксирован обстрел, однако подробностей пока нет.

Напомним, недавно в "ДНР" сообщили об ударе по остановке транспорта в Донецке. Погиб человек, семеро ранены.

Война в Украине идет 487-й день. Мы следим за новостями 25 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

Пока мятеж еще продолжался, в Минобороны сообщили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, закончился ли мятеж Пригожина и что означают эти договоренности.