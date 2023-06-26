Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

Россияне продолжают обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки ранены три жителя, повреждены многоэтажные и частные дома, водопровод и линии электропередач.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Ночью россияне нанесли четыре ракетных удара по Дружковке. Повреждены две многоэтажки и два частных дома, перебит водопровод.

На Волновахском направлении россияне 19 раз обстреляли из артиллерии Угледар. Обошлось без жертв.

На Донецком направлении повреждены шесть частных домов в Кураховке. Авдеевка вечером подверглась артобстрелу, а на рассвете - обстрелу из "Градов". Снаряды попали на территорию трех улиц.

В Елизаветовке Марьинской общины поврежден дом, перебиты линии электропередач.

На Горловском направлении один человек ранен в Сухой Балке Торецкой общины, поврежден дом в Северном. В Часовоярской общине повреждены два дома.

На Лисичанском направлении зафиксировано пять обстрелов Лиманской общины, без жертв и разрушений.

Последствия обстрелов Донецкой области

Кроме того, Кириленко показал фото последствий обстрелов Донецкой области.

Последствия обстрелов Донецкой области

Последствия обстрелов Донецкой области

Последствия обстрелов Донецкой области

Последствия обстрелов Донецкой области

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