Появились фото последствий ночной атаки РФ по Одесской области.

В домах выбиты стекла, также сообщалось о прилете в склад. Всего над областью было сбито два "Калибра" и четыре "Шахеда".

Также на видео попал момент ночного взрыва в Одесской области.

Напомним, в ночь на 26 июня россияне запустили по Украине три крылатых ракеты "Калибр" с подлодки в Черном море и восемь "Шахедов" с побережья Азовского моря.

Также сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что две последние недели РФ пытается поразить украинские аэродромы, чтобы уничтожить авиацию.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

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Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные выгоды после выступления Пригожина.