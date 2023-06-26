Две последние недели РФ пытается поразить украинские аэродромы, чтобы уничтожить авиацию.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Это и Кропивницкий, и Днепр, буквально эта атака ракетами Х-22 по Днепру, и Староконстантинов. Но ведь в Воздушных силах это прекрасно знают и понимают. Есть опыт ведения войны. Самолеты, конечно, рассредоточены. Их прячут, и они продолжают выполнять задание каждый день", - сказал Игнат.

Он опровергает заявления РФ, у которой в сводках Украина теряет самолеты десятками.

"Хочу отметить, в июне у нас была потеря самолета. В начале месяца. К сожалению, такое случается. Это война, и тоже есть потери. Но это один, а у них потери 20 или больше в их сводках", - заявил спикер ВСУ.

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