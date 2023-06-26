Сегодня 26 июня российские военные обстреляли Белозерку Херсонской области. Ранена 71-летняя женщина, также повреждены частные дома, газопровод и линии электропередач.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Оккупанты ударили по зданию местной музыкальной школы. Также повреждены рядом частные дома, газопровод и линии электропередач", - говорится в сообщении.

Женщину с ранением ноги госпитализировали в больницу, сообщают в ОВА.

Напомним, вчера в Херсоне в результате попадания снаряда в пятиэтажный жилой дом под завалами погиб мужчина.

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