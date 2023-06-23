В пятницу, 23 июня, российские войска ударили по коммунальному транспортному предприятию в Херсоне. Погибли два человека, четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

"Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города", - говорится в сообщении.

По словам Прокудина, 55-летний мужчина погиб на месте. Еще пятеро его коллег получили ранения и были госпитализированы. Однако позже один из раненых скончался в больнице от полученных травм.

Напомним, на днях россияне обстреляли жилые кварталы Херсона. Под удары вражеской артиллерии попали гражданские объекты, есть погибший. Также под обстрел попала бригада "скорой", которая направлялась на вызов. Медицинские работники не пострадали.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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