По состоянию на утро 27 июня Днепр в Херсоне вошел в природное русло после затопления, колебания уровня воды соответствуют естественным колебаниям этого времени года.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Подтопленными остаются два населенных пункта на правом берегу Днепра.

"За прошедшие сутки спасателями откачано 17 тыс. 600 тонн воды из 78 подвалов и домов, с начала работ - более 301 тыс. 8 тонн воды из 867 домов и подвалов", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Днепр в районе Запорожской АЭС сильно обмелел по сравнению с тем, что было до подрыва Каховской ГЭС. Но резервуары для охлаждения реакторов по-прежнему заполнены.

Напомним, эксперты заявили, что после подрыва Каховской ГЭС негативные последствия для флоры и фауны будут ощущаться еще много лет. Уже наблюдается массовый мор рыбы, а из-за опреснения воды может погибнуть фауна в Черном море. На затопленной территории после подрыва Каховской дамбы одномоментно образовалось количество отходов, сравнимое с количеством отходов в Украине за 2 года. Из-за загрязнения воды, затопления одних территории и обмеления других под угрозой оказались десятки видов рыб и сотни видов птиц и растений.