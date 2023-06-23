Sky News опубликовал репортаж о высыхающем Каховском водохранилище.

"Зрелище удивительное. Там, где только что была вода, вдаль тянутся огромные песчаные отмели. Это похоже на пустыню", – говорится в репортаже.

Сайт телеканала пишет, что "тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий зависят от воды, которую они больше не могут качать".

"Украина может славиться своими богатыми черноземами, но без воды от них мало толку", – резюмирует издание.

Ранее мы писали, что Каховское водохранилище настолько обмелело, что вода из него не попадает в четыре сети оросительных каналов.

Также сообщалось, что ВСУ могут попробовать наступать через пересохшее Каховское водохранилище.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.