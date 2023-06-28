В среду, 28 июня, в Краматорске продолжается разбор завалов. Стало известно уже о восьми погибших.

Об этом сообщает Донецкая ОВА.

По данным ГСЧС, по состоянию на 07:00 из-под завалов разрушенного здания кафе деблокированы тела восьми погибших, в том числе трех детей (два - 2008 и 2011 года рождения).

Пострадали 56 человек, среди них один ребенок 2022 года рождения. Спасены три человека.

Спасателями проводится разбор завалов разрушенного здания и поиск людей, предположительно находящихся под завалами.

Фото разбора завалов в Краматорске

Напомним, что вчера вечером россияне ударили по городу двумя ракетами, попали в частный сектор и пиццерию.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.