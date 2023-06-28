Ночью российские войска обстреляли Новопавловскую громаду Синельниковского района, повреждено аграрное предприятие. Также над областью сбили два "Шахеда".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью наши защитники сбили над областью "Шахедов". В металлолом их превратило ВК "Восток"", - написал Лысак.

Также вчера вечером россияне ударили из тяжелой артиллерии по Мировской громаде Никопольского района, без пострадавших.

Напомним, вчера ночью войска РФ ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде Никопольщины.

Ранее мы писали, что после вчерашнего удара РФ в Краматорске на утро известно о восьми погибших, среди них трое детей (два - 2008 и 2011 года рождения).

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

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