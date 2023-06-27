Ночью и утром россияне совершили минометные обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской области. Под обстрел попали Эсманская и Середино-Будская громады.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Предварительно – без жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

Также сегодня ночью войска РФ ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине Никопольщины, люди не пострадали.

"Люди уцелели. Это главное. Последствия атаки выясняют спасатели", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напомним, власти Херсона сообщили о погибших после обстрела работниках городского электротранспорта.

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