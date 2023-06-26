Во время ракетного удара РФ по Киеву 24 июня погибли молодые супруги Даниил Куриленко и Юлия Петра.

Об этом сообщают столичные паблики.

Обломки сбитой ракеты попали в их квартиру. Сегодня их тела были идентифицированы.

Напомним, 24 июня в результате падения обломков крылатой ракеты в Соломенском районе Киева погибли пять человек. Еще 11 получили ранения.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

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Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные выгоды после выступления Пригожина.