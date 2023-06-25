В Киеве под завалами в доме в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще двух погибших после ракетного удара по многоэтажке.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме. В общей сложности в доме, куда попали обломки российской ракеты, погибли пять человек", - написал Кличко.

Напомним, в Киеве в результате массированной ракетной атаки РФ в Соломенском районе столицы 24 июня в 3:18 утра обломки ракеты попали в 24-этажное здание.

"Страна" поговорила с одним из жителей дома.

"Все происходило ситуативно, я сразу понял, что это удар поэтому начал спускаться в укрытие. Когда вышел на улице, то увидел много разбитых машин и разбросанные тела людей",- рассказывает Максим. У мужчины также пострадал автомобиль, на который свалились обломки дома.

"Страна" публиковала фоторепортаж с места трагедии. По данным МВД, обломки попали в 25-тиэтажный дом в Соломенском районе. По данным КГГА, частично разрушен 18 этаж, задело также 16-й, 17-й и 19-й этаж здания. Там возник пожар, который сейчас уже потушен. Также повреждены около 40 авто, припаркованных возле дома.

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