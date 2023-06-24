Ракетная атака РФ. ПВО уничтожила 41 российскую ракету и два "Шахеда"
Ночью 24 июня российские войска снова атаковали Украину. Удары наносились крылатыми ракетами воздушного базирования из бомбардировщиков Ту-95мс, Ту-22м3, морского базирования "Калибр" и ударными дронами "Shahed-136/131".
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Всего летело 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (все сбиты) и девять ракет Х-22. Плюс два "Калибра" (сбит один).
Также сбиты два "Шахида".
Попавшие по целям ракеты Х-22 ударили по Днепру и Кривому Рогу.
Напомним, из-за обстрела Харькова и области повреждены частные дома, газопровод и автомобили.
Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие. В России очередное обострение между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ. Пригожин начал военный мятеж.
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