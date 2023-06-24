Число жертв в результате ракетного удара по киевской многоэтажке в Соломенском районе выросло с двух до трех человек. По состоянию на данный момент восемь человек травмированы. 24 человека спасли сотрудники ГСЧС. По состоянию на 8:45 за медицинской помощью обратилось 14 человек.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Facebook.

По словам Клименко, на месте продолжают работать спасатели и полицейские. Спасенным и родственникам погибших оказывают психологическую помощь.

Место происшествия оцеплено, правоохранители развернули мобильный пункт приёма заявлений от граждан. Правоохранители ждут обращений по поводу без вести пропавших, поскольку есть неопознанные жертвы, нужен ДНК-анализ для идентификации.

Напомним, этой ночью российские ракеты в очередной раз обстреливали Украину: Киевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Винницкую области.

В результате атаки на Днепр и область есть пострадавшие, среди них - дети.

Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

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