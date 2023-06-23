Россияне нарастили производство ракет примерно в 3-4 раза.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По его словам, "произошел рост производства примерно в 3-4 раза".

"Россияне производят примерно сорок, тридцать ракет, в зависимости от типа. Меньше – "Кинжалов", до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного больше, чем это было до войны", - добавил Скибицкий.

"Оккупанты накопили свои резервы, возобновили производство по большинству позиций, изменили или даже усовершенствовали тактику применения и ракетного вооружения, и беспилотных летательных аппаратов. Результат таких мер мы увидели в мае. Особенно если брать показатели по беспилотным летательным аппаратам. Их было использовано больше всего, начиная с октября прошлого года", - сказал представитель ГУР.

Ранее мы писали, что Россия научилась обходить санкции и получать запчасти, необходимые для производства ракет.

А российский вице-премьер Денис Мантуров заявил, что РФ резко нарастила производство оружия. По озвученным им данным, в России за первый квартал 2023 года выпустили больше танков, чем за весь прошлый год.

Тем временем британская разведка сообщила, что в мае Россия запустила по Украине более 300 иранских беспилотников.